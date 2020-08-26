С таким заявлением выступил Председатель Правительства Александр Мартынова в ходе рабочего совещания по обсуждению текущей ситуации в сфере просвещения и трудностей, с которыми пришлось столкнуться в первые дни учебы учителям, ученикам и их родителям.
В состав нового координационного совета по образованию предлагается включить руководителя минпроса, представителей минсоцзащиты, минфина, минздрава, минэкономразвития, санэпидемслужбы, столичного УНО, ПГУ им. Т.Г. Шевченко и других лиц, в чью компетенцию входят вопросы просвещения, сообщает пресс-служба Правительства.
Премьер поручил специалистам встречаться как минимум раз в неделю. «От совета жду глубины погружения в проблемы на местах и, самое главное, своевременной выработки решений для их устранения», – поставил цель Глава исполнительной ветви власти.
Первое заседание профильного координационного совета пройдет уже завтра. Обсудить предстоит кадровые, организационные, методологические и др. вопросы, которые влияют на качество и безопасность учебного процесса.
В частности, возникают нарекания и замечания со стороны педагогов и родителей к некоторым нормам санрегламента. Однако с учетом настоящих показателей по регистрации случаев коронавируса соблюдение санитарных требований – это единственная возможность снизить риски более стремительного и массового распространения COVID-19 и сберечь здоровье как детей, так и преподавателей, считает министр здравоохранения Кристина Албул.
«Все находится в наших руках. Если будем соблюдать карантинный режим и требования санитарно-эпидемиологической службы, значит удастся сохранить и здоровье. Если не будем, то ситуация будет развиваться по еще более негативному сценарию и тогда придется не только маску носить, а столкнуться с куда более серьезными сложностями. А что это за сложности, когда закрыты школы, детсады, когда не работают общественный транспорт, предприятия, мы уже все прекрасно знаем. Вернуться к этому не хотелось бы, а это значит, что элементарные требования и нормы санитарного регламента придется соблюдать», – резюмировал Александр Мартынов gov-pmr.org