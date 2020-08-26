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Зеленский дал поручение МОЗ насчет медреформы

Зеленский дал поручение МОЗ насчет медреформы

Плюсы медреформы нужно оставить, а минусы надо убрать, скзазал глава государства и назвал это "обычной арифметикой".
Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков. Об этом сказал во вторник, 8 сентября, президент Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Плюсы есть – они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать – обычная арифметика", – сказал Зеленский.

Он признал, что закрывается много медицинских учреждений, но обвинил в этом прежнюю власть, пишет korrespondent.net.

"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то – психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много таких закрытий было остановлено. Так и есть. Что-то не увидел МОЗ – и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтуватировать, доставить оборудование – поставлена министру здравоохранения задача. Он должен это сделать", – отметил глава государства.

Ранее в Минздраве заявили, что на грани существования оказались 332 больницы из-за дефицита финансирования.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:54
  • DTV
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