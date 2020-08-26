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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в силу сложившихся в нынешнем году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". "Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", - сказал Песков.

"Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Форматы президентского общения

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.

Ежегодная большая пресс-конференция - еще одно крупное ежегодное мероприятие, которое Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 по май 2012 года, а после возвращения на президентский пост Путин возобновил практику проведения таких встреч с прессой. Предыдущая большая пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря 2019 года, пишет ТАСС.

С конца марта этого года в связи с эпидемией коронавируса большинство мероприятий президент РФ проводит в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Кремле. Однако некоторые встречи у главы государства проходят и в очном формате. Кроме того, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в последние месяцы состоялся и ряд рабочих поездок президента за пределы Московского региона.
tass.ru
  • Сегодня, 05:56
  • DTV
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