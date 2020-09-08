Еврейское государство принимаются особые меры в связи с распространением коронавируса нового типа: власти вводят ночной комендантский час.
Рекомендации Минздрава по введению в Израиле ночного комендантского часа в "красных" зонах утвердила Межведомственная комиссия, отвечающая за предотвращение распространения эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает портал 9tv.co.il.
Утвержденная правительством программа получила название "Светофор". Кроме того, в населенных пунктах, находящихся в "красной" зоне, также приостановят работу образовательных учреждений. В список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения попали 40 городов, поселков и городских кварталов, пишет sputnik.md.
Это, в частности: Абу-Снан, Умм аль-Фахм, Эльад, Буката, Бней-Брак, Бейтар Илит, Наджидат; Бака аль-Гарбия, Джулис, Джальжулия, Джат, Далият аль-Кармель, Абатан, Тайбэ, Тира, Ифия, Касра, Кфар-Бара, Кфар-Манд, Кфар-Касем, Кфар-Кара, Шфарам, Лакия, Муширфа, Салем, Нацерет, Нетивот, Эйн-Маиль, Имануэль, Исфия, Арара, Фурейдис, Калансуа, Райна, Рехасим, а также районы Наот-Ицхак Рабин и Наот-ха-Невиим в Сдероте;.Кфар-Акаб, Бейт-Ханина, Рамат-Шломо, Рамот, Ат-Тур, Исавия, Анаата, лагерь беженцев Шуафат и Санхедрия — Иерусалиме; Гимел, Заин и Хет — Ашдоде; Мицпе-Барнеа, Ганей-Барнеа, Неот-Барнеа, Гиват-Цион и Кармей-Цион — Ашкелоне; Рамат-Бейт-Шемеш Алеф, Гимел, Менуха и Нахла — Бейт-Шемеше и квартал Шахмон в Эйлате.
С 8 сентября в этих населенных пунктах вводится комендантский час. Он продлится неделю, если не поступит новых указаний кабинета министров. Особый режим в "красных" зонах будет действовать с 19.00 до 5.00 следующего дня.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Израиле было выявлено свыше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались. Всего же за время пандемии в стране было зарегистрировано свыше 133 тысяч случаев и 1026 летальных исходов.
Турция надевает маски: власти ввели строгие правила
Министерство внутренних дел Турции объявило, что ношение защитных масок в общественных местах обязательно по всей стране.
Обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на улицах, объявлено в Турции по всей стране. Как сообщает РИА Новости, МВД республики разослало во вторник соответствующее распоряжение по всем провинциям.
"В связи с пандемией коронавируса ношение масок является обязательным в общественных местах по всей стране", - говорится в документе. Ранее носить защитные маски в обязательном порядке нужно было не везде, лишь в ряде турецких провинций.
Кроме того, в городском общественном транспорте нельзя ехать стоя, за исключением метро, трамваев, других рельсовых транспортных средств, а также метробусов.
Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В течение последних дней наибольшие c мая и июня суточные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него фиксировались неоднократно.
Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также некоторые районы Антальи) необходимо надевать маску и в открытых общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы, отмечает агентство.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в Турции превысило 280 тысяч. От вызванных COVID--19 осложнений в стране скончались 6730 заболевших.