На заседании Координационного совета глава Правительства рассмотрел обращения граждан и организаций. Так, на одном из предыдущих заседаний совета поднимался вопрос о продолжении газификации домов защитников Приднестровья. Напомним, в прошлом году в дома восьми защитников подвели голубое топливо.
В этом году планируется произвести работы ещё по 12 домам приднестровцев, живущих в северных районах республики, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.
Сметы для проведения работ уже составлены. По поручению премьер-министра Александра Мартынова, газ в дома защитников должны подвести к середине декабря.
«В течение недели согласовывайте все вопросы. Кому нужно помочь с плитой или котлом – поможем. И ресурсы найдем для этого, чтобы к середине декабря были газифицированы эти 12 человек», - резюмировал Александр Мартынов.
Также изучат вопрос ещё по ряду защитников республики, которым также необходимо подведение газа. К этой работе подключатся и территориальные подразделения Общеприднестровского народного форума, сообщает novostipmr.com.
В ходе заседания глава Минэкономразвития Сергей Оболоник рассказал о разработанном проекте распоряжения Правительства, предусматривающем внесение изменений в закон о господдержке. Предлагается продлить срок льготного кредитования на выплату заработной платы, обязательства по которой сформировались в период действия ЧП и карантина для транспортных организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в общественном питании школьных учреждений.
Сроки погашения льготных кредитов отодвинуты до конца июня 2021 года. Сейчас проект находится на согласовании. Принять его планируют на ближайшем заседании Правительства.
Ещё одна тема, прозвучавшая, в ходе Координационного совета, – организация доплат помощникам воспитателей в детских садах. В новых условиях работы нянечкам приходится чаще контактировать с дезинфицирующими средствами и проводить уборку помещений. Отметим: подобная проблема озвучивалась и сегодня в ходе совещания с главами госадминистраций и начальниками УНО городов: у технического персонала увеличилось количество убираемых площадей и частота уборок. Вопрос установления надбавок рассмотрят уже завтра на заседании. novostipmr.com