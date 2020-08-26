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В ЕС рассчитывают, что Молдова присоединится к европейской директиве о качестве топлива

В ЕС рассчитывают, что Молдова присоединится к европейской директиве о качестве топлива

Энергетическое сообщество надеется, что Молдова и Украина вскоре перенесут в свое законодательство европейскую директиву о качестве топлива в соответствии с условиями, изложенными в их соглашениях об ассоциации с ЕС.

Об этом говорится на сайте Европейского соседства, где в рамках проекта управления EU4Energy проводится кампания по углублению знаний и понимания работы проекта, а также по повышению осведомленности о преимуществах энергетических реформ в странах Восточного партнерства, передает point.md ссылаясь на infotag.md

В рамках кампании проект использует хэштег #EnergyReforms4Citizens в социальных сетях, чтобы делиться простыми советами, которым люди могут следовать для экономии энергии.

"Качество топлива чрезвычайно важно для владельцев автомобилей и окружающей среды. Это связано с тем, что некачественное топливо может повредить двигатели, увеличить выбросы CO2 и расход топлива. Посредством своей директивы ЕС регулирует стандарты качества топлива для того, чтобы сократить выбросы и загрязнение, поощрять более совершенные двигатели и технологии контроля выбросов, улучшить работу двигателей", - отметили организаторы.

По их данным, на транспорт приходится почти 30% общих выбросов CO2 в ЕС, из которых 72% приходится на автомобильный транспорт. Загрязнение воздуха может вызвать бронхит и увеличивает риск онкозаболеваний.

Перенос директивы ЕС в настоящее время рекомендуется только договаривающимся сторонам Энергетического сообщества. В настоящее время в этом отношении успешна только Грузия.

Секретариат Энергетического сообщества готовит специальный доклад об исполнении Директивы по качеству топлива. В нем определены важнейшие задачи, которые будут представлены на заседании совета министров в ноябре. Общая цель состоит в том, чтобы все Энергетическое сообщество приняло Директиву.

point.md
  • Сегодня, 06:09
  • DTV
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