Два сообщения об обнаружении подозрительных предметов поступило за минувшие сутки в тираспольскую дежурную часть.
Тираспольчанка 55 лет, наводя порядок на чердаке, нашла боеприпас. Частный дом в пер. Чехова женщине достался в наследство. Сапёры группы разминирования Минобороны ПМР изъяли бронебойный снаряд калибра 30 мм., сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Вечером сотрудники милиции узнали ещё об одной необычной находке. Пастух из с. Суклея пас скот недалеко от пляжа у бывшей танковой переправы. Мужчина обратил внимание на металлический предмет, торчащий из земли. Специалисты обнаружили вкопанную на глубину около 10 см головную часть авиационной бомбы времён Великой Отечественной войны. Боеприпас изъяли для дальнейшей утилизации.
Милиционеры напоминают, что о подозрительных предметах следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Не стоит самостоятельно транспортировать или пытаться разобрать боеприпасы. Даже пролежав в земле несколько десятилетий, они могут оставаться взрывоопасными.
При добровольной выдаче оружия или боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за их незаконное хранение. mvdpmr.org