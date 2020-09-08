Dnestr.TV

 
0

Мир предупредили о новой пандемии

Мир предупредили о новой пандемии

Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает Bloomberg.

По прогнозам ООН, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако, в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение, передает ria.ru

За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности, фастфуд.

Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам.

Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызваны нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.

Если не принять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.

ria.ru
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна