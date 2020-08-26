Депутатская комиссия по социальной политике и экологии обсудила предложение Председателя горсовета Юрия Кары о присвоении звания «Почетный гражданин города Бендеры» посметрно Льву Семеновичу Бергу.
Член-корреспондент Академии наук СССР, президент Географического общества СССР (с 1940 по 1950 годы), лауреат Сталинской премии, автор основополагающих работ по географии, теории эволюции Лев Берг родился в Бендерах в 1876 году. Учёный исследовал ихтиологию, страноведение и этнографию Северо-Западной части Причерноморья.
Бендерчане гордятся своим знаменитым земляком. Решением городского Совета народных депутатов в 2019 году МОУ «Бендерский теоретический лицей» присвоено имя академика Льва Семёновича Берга. По инициативе Бендерского городского Совета на базе Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко скоро откроется Центр Русского географического общества и подразделение на базе теоретического лицея. Теперь окончательное решение по присвоению звания «Почетный гражданин города Бендеры» Льву Бергу примет очередная сессия городского Совета.