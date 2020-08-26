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Игорь Додон баллотируется на второй президентский срок

Игорь Додон баллотируется на второй президентский срок

Игорь Додон официально выдвинут кандидатом на пост президента Республики Молдова.

После долгого периода, в течение которого он не давал однозначного ответа на этот вопрос, сегодня Додон обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации инициативной группы, которая будет собирать подписи в его поддержку, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

Инициативную группу по регистрации кандидата на выборах Президента Республики Молдова возглавляет Влад Батрынча.

«Я принял решение участвовать в выборах президента из-за поддержки граждан Республики Молдова, с твердым убеждением, что необходимо продолжить те социальные и экономические инициативы, которые были реализованы в течение моего первого срока на посту президента. Это было непросто. На первом этапе нам пришлось иметь дело с олигархическим режимом, который мы должны были свергнуть, во втором - с пандемией, засухой и проблемами, с которыми Молдова раньше не сталкивалась. Думаю, я справился. В условиях экономического кризиса, пандемии, стране нужна стабильность, продолжение хорошего. Мы должны быть очень осторожны с теми безответственными политиками, которые борются, чтобы мстить, находясь под опекой внешних сил. Я считаю, что Молдове нужен сильный, ответственный лидер, уважающий страну и ее граждан, уважающий традиционные ценности и имеющий только гражданство этого государства. Надеюсь, это будет демократическая кампания. Пусть Бог нам поможет!», - сказал Додон после подачи документов в ЦИК.
point.md
  • Вчера, 20:34
  • DTV
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