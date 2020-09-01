В 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения должны быть сохранены на уровне этого года. Это общее мнение всего депутатского корпуса, которое будет учтено при формировании бюджета на следующий год. Государство идет на дополнительные траты, чтобы поддержать приднестровцев и не допустить сокращения их доходов. При этом необходимо сохранить стабильность работы коммунальных предприятий республики. Чтобы предприятия ЖКХ работали эффективно, уже несколько лет функционирует механизм компенсации межтарифной разницы, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Реальная стоимость коммунальных услуг значительно выше, чем сегодня оплачивает население. Пока не был выработан механизм компенсации, наши коммунальные предприятия терпели убытки из-за разницы производства услуг и их реализации. На будущий год предлагается, и мы будем работать в этом направлении, сохранить этот инструмент компенсации межтарифной разницы для того, чтобы поддержать и наше население, и наши коммунальные предприятия», – разъяснил заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
Компенсация межтарифной разницы позволяет коммунальным предприятиям работать не в убыток и не накапливать долги. Кроме этого, все сети необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и вовремя проводить ремонты. Также один из важных вопросов, который, по мнению депутатов, должен найти свое отражение при формировании бюджета на следующий год, – это замена лифтов в многоэтажках. Глава профильного комитета Антон Онуфриенко считает, что для этого должна быть разработана целевая государственная программа. Вопрос давно обсуждается в Верховном Совете, но реализация идеи из-за недостатка финансирования до сих пор откладывалась.
«Лифтовое хозяйство тоже имеет высокую степень износа, поэтому необходимо разработать и принять государственную программу по замене лифтов. Конечно, нам не удастся решить эту проблему в течение одного года. Это должна быть долгосрочная программа. И без участия государства проблему не решить. Мы планируем на стадии обсуждения бюджета на будущий год заняться этим вопросом и в ближайшее время планомерно начать замену лифтов», – отметил заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
По мнению главы профильного комитета, в первую очередь лифты должны быть заменены там, где степень их износа самая высокая. В некоторых многоэтажках лифты работают уже по 35 – 40 лет. Проблема актуальная и она напрямую связана не только с качеством услуг, но и с безопасностью приднестровцев, живущих в многоэтажках. vspmr.org