Dnestr.TV

 
0

Август 2020 года стал четвертым среди самых жарких за всю историю наблюдений

Август 2020 года стал четвертым среди самых жарких за всю историю наблюдений

Температура ниже средней в некоторых частях Южного полушария помешала этому августу стать рекордным.

Прошедший август стал четвертым самым теплым в мире за всю историю наблюдений. Европейская Служба Коперника по изменению климата Copernicus сообщила, что глобальная температура повысилась на 0,9 °С выше среднего значения. Однако это значение оказалось ниже, чем летом 2018 и 2019 годов.

Высокие температуры за прошедшие несколько месяцев сделают 2020 год вторым или даже самым жарким за все время наблюдений. Рекордные максимумы были зарегистрированы в разных частях планеты, в том числе 17 августа в Долине Смерти в Калифорнии, где температура достигла +54,4°С.

Тепловые волны в августе принесли жару в западные и центральные части Европы, но количество дней с тепловым стрессом, который характеризуется как «очень сильный», оказалось таким же, как в 2019 году. В Сибири и на Северном Ледовитом океане также отмечено значительное потепление.

Жара привела к напряженному сезону пожаров в Арктике, уже второй год подряд устанавливающему рекорд. В Калифорнии также пылают крупные лесные пожары, занимающие второе и третье места в истории ведения записей штата.

nat-geo.ru


  • Вчера, 21:13
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна