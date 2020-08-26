Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Танкер Delfi убрали с пляжа
После многократных неудачных попыток танкер отбуксировали с пляжа, где он находился с конца прошлого года.
Танкер Delfi забрали с территории одесского пляжа Дельфин. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, пишет korrespondent.net.
"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", - написал Криклий.
Он также опубликовал рассветное фото с пляжа, на котором уже не было танкера.
Напомним, поднять танкер пытались много раз, но успеха это не принесли - все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически продолжало вытекать топливо.
Как сообщалось, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в 2019 году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма.
korrespondent.net
- Сегодня, 08:42
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.