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Танкер Delfi убрали с пляжа

Танкер Delfi убрали с пляжа

После многократных неудачных попыток танкер отбуксировали с пляжа, где он находился с конца прошлого года.

Танкер Delfi забрали с территории одесского пляжа Дельфин. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, пишет korrespondent.net.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", - написал Криклий.

Он также опубликовал рассветное фото с пляжа, на котором уже не было танкера.

Танкер Delfi убрали с пляжа

Напомним, поднять танкер пытались много раз, но успеха это не принесли - все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически продолжало вытекать топливо.

Как сообщалось, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в 2019 году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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