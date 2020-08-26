Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики утверждена Инструкция о порядке определения размера пособия по безработице. В соответствии с документом пособие по безработице в Приднестровской Молдавской Республике назначается в следующем порядке:
1) уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, а также граждане, уволенные в связи со сменой собственника организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера), в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, имевшие в указанный период оплачиваемую работу не менее 12 календарных недель на условиях полного рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с перерасчетом на 12 календарных недель с полным рабочим днем (неделей) и признанные в установленном порядке безработными:
а) при размере средней заработной платы, исчисленном за последние 3 месяца по последнему месту работы, более 5 000 рублей: - в первые 4 месяца – в размере 150 процентов минимального размера оплаты труда; - в следующие 5 месяцев – в размере 100 процентов МРОТ;
б) при размере средней заработной платы, исчисленном за последние 3 месяца по последнему месту работы, от 3 000 до 5 000 рублей: - в первые 4 месяца – в размере 100 процентов МРОТ; - в следующие 5 месяцев – в размере 75 процентов МРОТ;
в) при размере средней заработной платы, исчисленном за последние 3 месяца по последнему месту работы, до 3 000 рублей: - в первые 4 месяца – в размере 75 процентов МРОТ; - в следующие 5 месяцев – в размере 50 процентов МРОТ;
2) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики – в размере 100 расчетных уровней минимальной заработной платы независимо от стажа работы до момента трудоустройства, но не более 9 месяцев.
3) иные граждане, признанные в установленном порядке безработными:
а) при стаже работы до 5 лет – в размере 50 РУ МЗП;
б) при стаже работы от 5 до 15 лет – в размере 60 РУ МЗП;
в) при стаже работы более 15 лет – в размере 75 РУ МЗП.
Размер РУ МЗП для исчисления пособия по безработице устанавливается Законом о бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на соответствующий финансовый год.