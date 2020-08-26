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Из госбюджета Молдовы выделят средства на цифровое обучение учителей

Из госбюджета Молдовы выделят средства на цифровое обучение учителей

Из государственного бюджета РМ будет выделено больше средств на цифровое обучение учителей, которые в условиях пандемии вынуждены проводить уроки в режиме онлайн. В то же время преподаватели, которые будут работать сверхурочно, получат надбавку к зарплате. Об этом на брифинге для прессы сообщила депутат от Партии социалистов Алла Дарованная, передаёт IPN.

„В условиях пандемии, когда образовательный процесс оказался прерван на три месяца, когда учителя и дети находились в замешательстве, власти, совместно с педагогическим корпусом, провели подготовку к новому учебному году, и мы ценим усилия тех, кому удалось возобновить учебный процесс. Сейчас у нас есть три приоритета: обеспечение качества обучения, защита здоровья тех, кто участвует в образовательном процессе, и развитие цифрового образования”, - рассказала Алла Дарованная.

Депутат от ПСРМ уточнила, что для цифрового обучения учителей предусмотрено 300 тысяч леев, а ещё пять миллионов леев будет выделено на цифровую библиотеку.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела и одобрила на вчерашнем заседании, 9 сентября, законопроект, призванный поддержать учителей в условиях COVID-19. В частности, предлагается внести изменения в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Они предусматривают, что на период первого семестра учебного года 2020/2021 не будет ограничиваться объём дидактической деятельности, осуществляемой преподавателями, в том числе занимающими руководящие должности, в учреждениях раннего, начального, гимназического, лицейского и внеклассного образования.

Таким образом, в случае дефицита кадров руководители учебных заведений вправе установить педагогам максимальный объём работы до 1,5 педагогической ставки, а педагогам из системы художественного образования – до 2 ставок. Преподаватели, занимающие руководящие должности, получат право отработать до 0,5 педагогической ставки.

Комиссия одобрила отчёт по законопроекту для первого чтения. После рассмотрения поправок он должен быть обсуждён на пленарном заседании парламента.

ipn.md
  • Сегодня, 08:47
  • DTV
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