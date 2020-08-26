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В Бендерах во время ремонта коллектора обнаружили старинную ливневую канализацию

В Бендерах во время ремонта коллектора обнаружили старинную ливневую канализацию

Ремонт канализационного коллектора в центре города продолжается уже несколько недель. К слову, во время проведения работ иногда открываются забытые страницы прошлого. Своя история есть и у городских коммуникаций.

Ковш бульдозера обнажает элементы дорожного покрытия прошлого века. На глубине под дорогой проходят канализационные и дренажные трубы. И вот в огромной яме просматривается старая ливнёвка. Ее увидел молодой архитектор и настоящий ценитель прошлого Андрей Петков, сообщает БТВ.

«Случайно увидел здесь на асфальте груды известнякового камня. Подумал, откуда ему здесь взяться, здания нигде не рушили. Посмотрев вниз, обнаружил известняковый коллектор, туннель со сводчатым потолком. У меня сразу мысль, это дореволюционная ливнёвая канализация, так как именно такая кладка, камень использовался в то время», – рассказывает руководитель общественного движения «Достояние» Андрей Петков.

Специалисты говорят, характер кладки указывает на то, что коллектор старый. Бетонные литые трубы вытянутой каплевидной формы, сверху котелец. Коллектор идёт вдоль улицы Шестакова и поворачивает на Ленина. На перекрёстке Котовского–Ленина он сохранился лучше и находится в рабочем состоянии.

Случайная находка позволяет заглянуть в нутро городской системы отвода дренажных вод и поразмыслить над тем, насколько качественно проложены коммуникации. Сохранившаяся часть ливнёвки исправно работает до сих пор. В глубоких ямах можно найти и другие предметы, но, как правило, сохраняются в земле они очень плохо. Да и приближаться к ямам небезопасно. Во всяком случае, мы вам спускаться на грязное «дно дороги» и мешать работе служб не советуем.


В. Усвайская, bendery.tv.
  • Сегодня, 12:39
  • DTV
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