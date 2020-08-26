Dnestr.TV

 
0

В Украине обновили деление на карантинные зоны

В Украине обновили деление на карантинные зоны

На эпидемиологической карте Украины появляется все больше красных зон. Местный власти судятся с Кабмином из-за ограничений.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 10 сентября, обновила карантинные зоны, которые начнут действовать со следующей недели.

Так, в красную зону попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В Украине обновили деление на карантинные зоны
В Украине обновили деление на карантинные зоны
В Украине обновили деление на карантинные зоны
В Украине обновили деление на карантинные зоны

В Украине обновили деление на карантинные зоны
В Украине обновили деление на карантинные зоны

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковский горсовет обратился в Окружной админсуд Киева с иском о признании недействительным постановление Кабмина о введении в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна