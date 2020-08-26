На эпидемиологической карте Украины появляется все больше красных зон. Местный власти судятся с Кабмином из-за ограничений. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 10 сентября, обновила карантинные зоны, которые начнут действовать со следующей недели.
Так, в красную зону попали: - город Чоп Закарпатской области; - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; - Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; - города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; - город Дубно Ровенской области; - города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; - Великобурлукский район Харьковской области; - город Салават и Волочисский район Хмельницкой области; - город Канев Черкасской области; - город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. - город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковский горсовет обратился в Окружной админсуд Киева с иском о признании недействительным постановление Кабмина о введении в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности. korrespondent.net