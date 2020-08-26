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Озеленители создают уникальные ландшафтные композиции на улицах Бендер

Озеленители создают уникальные ландшафтные композиции на улицах Бендер

В Бендерах проводят озеленение центральной части города. Ко Дню Республики на главной площади обновили зелёный ландшафт. Вместо зарослей можжевельника появилась новая декоративная композиция. Специалисты обрезали старые кусты в стиле «бонсай» и украсили их сухим ручьем, каменной горкой и растениями, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.

Когда похолодает, на площади высадят хвойные деревья, которые будут создавать тень в жаркую погоду. Поработали специалисты и над ландшафтом «Музея под открытым небом». Кроме новых растений, здесь появились декоративные украшения из камня и глины. Однако ярко-зелёные керамические ящерицы так понравились горожанам, что они их разобрали на сувениры. Теперь приводить в порядок лужайку придётся снова.

В различных районах города появится и вертикальное озеленение. Цветочная клумба по улице 50 лет МССР уже выглядит по-новому. Сейчас специалисты работают на зеленом массиве у Православного креста на въезде со стороны Кишинёва. Ко Дню города здесь появятся разноцветные осенние цветы.

  • Сегодня, 18:38
  • DTV
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