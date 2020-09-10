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Национальный день вина в Молдове будут отмечать по большей части онлайн

Национальный день вина в Молдове будут отмечать по большей части онлайн

XIX Национальный день вина в этом году состоится в первые выходные октября под девизом Eu deVIN sărbătoare. В его рамках пройдет специальная программа.

По словам организаторов, мероприятие будет проходить больше в виртуальной среде. Состоится обзор успехов, достигнутых за 19 лет, благодаря которым этот праздник стал всемирно известным событием, передает moldpres.md

В этом году на центральной площади Кишинева или на прилегающих улицах не будут установлены стенды производителей вина, которые за последние годы собрали более 100 тысяч человек и тысячи иностранных туристов.

Национальный день вина будет отмечаться по тематической программе, которая будет включать: официальную церемонию Национального дня вина, состоящую из традиционного вручения медалей и наград представителям винодельческого сектора. Также будет организована выставка, которая проиллюстрирует самые важные моменты 19-летия, и выставка этикеток для винных бутылок.

Кроме того, запланированы специальные программы и передачи, посвященные тысячелетним традициям виноделия, как на телевидении, так и по радио и в интернете, а также различные тематические конкурсы.

В этот период у виноделен страны также будут особые программы и сюрпризы. Несколько известных журналистов, специализирующихся в области виноделия, примут участие в онлайн-дегустации молдавского вина, заменив тем самым традиционные визиты прессы, характерные для праздника.

moldpres.md
  • Сегодня, 18:41
  • DTV
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