XIX Национальный день вина в этом году состоится в первые выходные октября под девизом Eu deVIN sărbătoare. В его рамках пройдет специальная программа.
По словам организаторов, мероприятие будет проходить больше в виртуальной среде. Состоится обзор успехов, достигнутых за 19 лет, благодаря которым этот праздник стал всемирно известным событием, передает moldpres.md
В этом году на центральной площади Кишинева или на прилегающих улицах не будут установлены стенды производителей вина, которые за последние годы собрали более 100 тысяч человек и тысячи иностранных туристов.
Национальный день вина будет отмечаться по тематической программе, которая будет включать: официальную церемонию Национального дня вина, состоящую из традиционного вручения медалей и наград представителям винодельческого сектора. Также будет организована выставка, которая проиллюстрирует самые важные моменты 19-летия, и выставка этикеток для винных бутылок.
Кроме того, запланированы специальные программы и передачи, посвященные тысячелетним традициям виноделия, как на телевидении, так и по радио и в интернете, а также различные тематические конкурсы.
В этот период у виноделен страны также будут особые программы и сюрпризы. Несколько известных журналистов, специализирующихся в области виноделия, примут участие в онлайн-дегустации молдавского вина, заменив тем самым традиционные визиты прессы, характерные для праздника.