В мире каждые 40 секунд кто-то уходит из жизни по собственной воле.
Ежегодно эта цифра достигает 800 тысяч человек, которые принимают трагическое решение прекратить свою жизнь.
Все эти цифры, включая статистику по Молдове, опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения РМ в преддверии Всемирного дня предотвращения самоубийств.
В 2019 году в нашей республики было зарегистрировано 467 суицидов, что составляет 12 человек на каждые 100 тыс. человек.
По всей республике открыто 40 центров охраны психического здоровья. Дополнительно открыто 41 центров психического здоровья для молодежи при районных поликлиниках.
В 2019 году эти центры предоставили психологическую помощь 215 тыс. гражданам и 41 тыс. несовершеннолетним. Была оказана психологическая помощь в 10 тыс. случаях профилактики психоэмоциональных расстройств у подростков, включая профилактику суицида, пишет bloknot-moldova.md.
В 2020 году около двух тысяч подростков получили помощь психологического характера посредством онлайн платформ и онлайн-консультирования.
Оказание помощи юному поколению в столь деликатных вопросах стала одной из приоритетных задач для Минздрава Молдовы, так как самоубийство является второй причиной смерти в возрастной категории от 15 до 29 лет во всем мире.
Одновременно, глава Генерального инспектората полиции Серджиу Паю рассказал о том, что сотрудникам правоохранительных органов приходится сталкиваться с огромным количеством суицида в той или иной форме.
К примеру, офицер полиции Октаиван Боештяну поделился случаем из своей практики, когда мать двоих детей была готова свести счеты с жизнью.
- Ты незаменима, никогда не сдавайся. Никто не сможет любить твоих детей больше тебя. Мама у них одна, и ее никто не заменит. Прошу тебя, не прыгай, — только так полицейский смог достучаться до женщины и убедить ее не совершать смертельный прыжок с высоты.
Молодая мать настолько доверилась ему, что до сих пор связывается с полицейским и советуется по важным вопросам.
Ирина Балан, которая работает главным офицером Службы экстренной помощи 112 поделилась случаем из своей практики - к ней обратился молодой человек, получивший видео с прощальным сообщением от брата.
- Было известно только, что он находится возле озера, но где именно, мы не знали. Это могло быть в столице или в каком-нибудь селе, где есть озера. Я помню, тогда шел сильный дождь, и я сказала ему: «Смотри, на улице такой дождь, как хорошо, что я дома. А ты где?». И он случайно проговорился, что находится у озера на Скулянке. Мы немедленно послали туда экипаж полиции. Полицейские застали 34-летнего мужчину уже по колено в воде. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь, — рассказала Ирина.
Глава Генерального инспектората полиции обратился с призывом ко всем гражданам республики. У каждого могут быть тяжелые жизненные ситуации, когда кажется, что выхода нет. В такие моменты не нужно бояться попросить помощи у полиции, и обязательно кто-то из сотрудников правоохранительных органов ответит на звонок.
- Вы намного важнее, чем ситуации, в которых вы оказались, и любую проблему можно преодолеть. Если вам понадобится помощь, звоните в полицию. Вы всегда можете обратиться к полицейскому, психологу или в службу 112, специалистам, которые помогут преодолеть сложные ситуации, вызывающие отчаяние, — сказал глава Генинспектората полиции.