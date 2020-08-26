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В начале октября начнет свою работу рыбницкая covid-лаборатория

В начале октября начнет свою работу рыбницкая covid-лаборатория

Глава Минздрава Кристина Албул совместно с заместителем начальника Управления финансового и тылового обеспечения МВД Дмитрием Обручковым проинспектировали ход работ в строящейся covid-лаборатории Рыбницы.

К технологическим процессам у комиссии замечаний нет. Работы ведутся по графику и без нарушений. Ожидается поставка вентиляционного оборудования.

Открытие этого объекта позволит проводить на севере республики более 200 анализов в день. Лаборатория, в которую войдут четыре бокса, санпропускник и непосредственно красная зона, будет располагаться на базе местной центральной районной больницы, сообщается на сайте ведомства.

«Здание построено еще в 1970 году и капитального ремонта здесь ранее не проводилось. Когда было принято решение создать лабораторию, пришлось многое демонтировать. Была снята перегородка для устройства санпропускника, деревянный пол из досок, покрытый старым линолеумом, также заменили. Под полом выполнена стяжка, покрыт он будет керамической плиткой», - отметила инженер по ремонту зданий и сооружений Рыбницкой центральной районной больницы Людмила Клищевская.

Также специалист рассказывает, во время общестроительных работ было вывезено порядка 20 тонн мусора. Уже сделан первый цикл работ по противопожарной сигнализации, осталось только установить специальные датчики. Частично выполнены и электромонтажные работы, по всей территории лаборатории проложены провода. Стены отделаны гипсокартоном. Что касается коммуникаций, следует отметить, что на сегодняшний день установлены канализационные стояки и трубы водоснабжения. Впереди – отделочные работы: шпатлевка, покраска и покладка плитки. Но для того, чтобы помещение соответствовало предъявляемым требованием здесь будет установлена вентиляционная система. Её привезут из Кишинева. Функционирует она путем создания отрицательного давления воздуха для предотвращения попадания вируса в атмосферу.

По словам министра здравоохранения Кристины Албул, при сохранении текущего темпа строительно-монтажных работ коронавирусная лаборатория будет сдана в эксплуатацию 1 октября.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 05:58
  • DTV
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