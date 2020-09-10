Молдавские перевозчики смогут досрочно воспользоваться квотой разрешений на перевозку грузов в Российскую Федерацию, которая должна была быть выдана с 1 октября 2020 года, передает МОЛДПРЕС.
Таким образом, с сентября молдавские перевозчики смогут использовать 4000 разрешений, которые были запланированы на четвертый квартал 2020 года.
Как сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры, в этом году Республика Молдова должна была использовать 16 000 разрешений, из них 8 000 в первом полугодии и по 4 000 в течение последних двух кварталов.
Но в конце мая квота в 8000 разрешений на перевозку грузов, выданная Российской Федерацией на первое полугодие этого года, была уже исчерпана, поэтому перевозчики рисковали не доставить товары на российский рынок.
После ряда шагов, предпринятых Минэкономики, российские власти согласились на досрочную выдачу разрешений на товары.
Квота разрешений на международную перевозку товаров в Россию ежегодно согласовывается между Республикой Молдова и Российской Федерацией во время заседаний совместных комиссий. В прошлом году Москва увеличила количество разрешений:если в 2019 году квота составляла 15000 разрешений, то на 2020 год - 16000. moldpres.md