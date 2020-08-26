Танкер Delfi, который прошлой ночью сняли с мели у берега Одессы, доставили в нефтегавань порта Черноморск.
Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что окончательная сумма от утечки вредных веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов. Об этом в четверг, 10 сентября, он написал на своей странице в Facebook.
"По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормируемых значений предельной допустимой концентрации по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатели 10 сентября составляет 0,09 мг/куб. дм. Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тыс. долларов (около 453 тыс. грн). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена", - заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
Также он добавил, что сумма не очень большая из-за методики расчета убытков, сообщает korrespondent.net.
"У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая? Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло", - пояснил Андрей Малеваный.
Также, он добавил, что ГЭИ разрабатывает проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составляла действительно значительную сумму. korrespondent.net