В период с 4 по 10 сентября на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 158 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), одно хулиганство, один грабёж (раскрыь), 30 краж (20 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по десяти фактам) и одно преступление в сфере экономики (раскрыто), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД было разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1372 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 17 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено шесть таких водителей, г. Тирасполь и Слободзейского района – по четыре, Рыбницкого района – два, Григориопольского – один.
С 4 по 10 сентября на территории республики зарегистрировано четыре пожара. На территории обслуживания г. Тирасполь два пожара (один из которых в с. Ближний Хутор), по одному пожару – в г. Бендеры и на территории Рыбницкого района (с. Бутучаны). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 25 административных протоколов. mvdpmr.org