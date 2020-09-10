России выгоднее будет включить Белоруссию в состав России, поскольку Москве и так придётся содержать эту республику, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его мнению, Белоруссия может войти в состав России в качестве шести областей.
«Минская, Гродненская и Брестская, и Могилевская, Гомельская, Витебская. Потому что мы всё равно практически будем содержать Белоруссию. У нас будет гражданский брак, но тогда лучше уж обычный брак, чем гражданский, где и та, и другая сторона не чувствуют себя хозяином положения. А так они перейдут на внутренние цены, зарплата повысится, сбыт улучшится, Белоруссия станет частью мощного государства», — говорится в заявлении Жириновского на сайте ЛДПР.
Есть и другой вариант, предлагает он. Белоруссия может стать частью «Российской конфедерации», России для этого придётся внести некоторые изменения в конституцию, отметил он, пишет eadaily.com.
«Провозглашаем конфедерацию, в которой есть субъекты России, сегодня их 85, плюс можем принять в конфедерацию в качестве нового члена Белоруссию. Как общую единицу. Она сохраняет название. Слово «государство» уходит, а просто Белоруссия, член Российской конфедерации. Можем взять сюда и Приднестровье, и Абхазию, и Южную Осетию, и Донбасс и так далее. Члены конфедерации имеют свои определённые права, они будут где-то посередине между единой частью государства и независимыми республиками, — считает Жириновский.
Как сообщало EADaily, 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема слияния или поглощения Россией Белоруссии не обсуждается. О «фактическом поглощении» Россией Белоруссии путем создания Союзного государства и введения единой валюты ранее написал американский журнал Foreign Affairs.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел в августе исследование по этой теме и выяснил, что не видят необходимости в объединении Белоруссии и России в общее государство 43% россиян.
«Почти половина россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, надо просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством (43%)», — отмечается в исследовании.
При этом более трети россиян считают целесообразным объединение двух соседних государств. Из них 22% выступают за объединение России и Белоруссии на равноправной основе, а 17% респондентов полагают, что Белоруссия могла бы войти в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов федерации. eadaily.com