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Внешняя торговля Украины сократилась на $7 млрд

Внешняя торговля Украины сократилась на $7 млрд

За восемь месяцев товарооборот Украины составил 64,25 миллиардов долларов, что почти на 10% меньше, чем годом ранее.

За восемь месяцев 2020 года товарооборот Украины сократился на 7,25 млрд долларов (9,7%) и составил 64,25 млрд долларов, сообщает Государственная таможенная служба в пятницу, 11 сентября.

Так, импорт в Украину снизился на 4,7 млрд долларов (12,4%) - до 33,3 млрд долларов. При этом падение экспорта ниже - 2,2 млрд долларов (6,6%). В целом Украина поставила продукции на 30.9 млрд долларов, пишет korrespondent.net.

Отрицательное сальдо составило 2,4 млрд долларов.

Среди крупнейших стран-импортеров: Китай - 5,1 млрд долларов, Германия - 3,2 млрд долларов и Россия - 2,9 млрд долларов.

Экспортировали больше всего в Китай - на 4,3 млрд долларов, в Польшу - на 2 млрд долларов, Россию - 1,8 млрд долларов.

Больше всего Украина экспортирует зерновых - на 5,9 млрд долларов, черных металлов - на 5,2 млрд долларов, подсолнечного масла - на 3,4 млрд долларов;

Среди импортируемых товаров лидируют: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 5,1 млрд долларов, машины, оборудование и механические устройства - 3,7 млрд долларов, электрические машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура - 3,3 млрд долларов.
korrespondent.net
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