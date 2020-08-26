Теперь юридические и физические лица будут нести административную ответственность за невосстановленные дорожных покрытий после проведения земляных работ. «Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, реконструкции, ремонту подземных коммуникаций или других строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство работ в порядке и сроки определенные государственной администрацией г. Бендеры».
Это изменение предлагается утвердить очередной сессии, учитывая рекомендации сразу трех постоянных депутатских комиссий - по законности и депутатской деятельности, по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, по социальной политике и экологии. bendery.org