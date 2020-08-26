Президент РМ Игорь Додон обвинил правые партии в применении нацистской риторики по отношению к гражданам республики, проживающим в Приднестровье. Об этом заявил в пятницу президент Игорь Додон в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.
Глава государства отметил, что речь идет о заявлениях партий, которые считают, что граждане РМ, проживающие в Приднестровье, не должны участвовать в выборах президента, передает infotag.md
"Эти партии относятся к данной категории избирателям как врагам - только потому, что они думают иначе и не голосуют за них. Это нацистская риторика - "Кто не думает как мы - тот враг". Некоторые политики собираются кого-то мобилизовать, чтобы не допустить участия в выборах жителей Приднестровья", - сказал Додон.
Он предупредил, что "ограничение права голоса граждан является уголовно наказуемым преступлением".
"Мы ценим демократию, а вам до лампочки. Вы придерживаетесь двойных стандартов. К сожалению, некоторые внешние партнеры поощряют такую позицию", - сказал президент, обращаясь к политическим оппонентам.
Он подчеркнул, что "необходимо всем гражданам РМ дать возможность участвовать в выборах". По его словам, в следующие четыре года будет добиваться введения электронного голосования, но пока нужно открывать избирательные участки везде, где есть граждане РМ.
"Возможно, в связи с пандемией где-то будет сложно открыть избирательные участки за рубежом. Но я считаю, что нужно открывать везде. В западных странах нужно открывать, как и раньше. В России, где раньше было пять избирательных участков, нужно открывать больше, так как там работает больше граждан Молдовы, чем во всех странах Евросоюза вместе взятых", - подчеркнул Додон.