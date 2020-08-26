Глава Минздрава Кристина Албул провела рабочее совещание, в ходе которого обсуждались проблемы при проведении в домашних условиях ПЦР-исследований на коронавирус.
«Сейчас выполняется двойная работа. Бригады скорой помощи выезжают на все вызовы, даже если это температурящие в удовлетворительном состоянии. Первый уровень инфекционного отделения Бендерской городской больницы полностью заполнен. Так работать не получается» - сообщила Кристина Албул.
По Тирасполю ситуация также напряженная – география и количество выездов существенно увеличились. Так, специалистов скорой медицинской помощи перевозят пациентов из одного госпитального уровня на другой, доставляют пациентов психиатрического отделения РКБ в специализированную больницу с. Выхватинцы, транспортируют выздоровевших граждан из Слободзейского COVID-госпиталя и пациентов с острым коронарным синдромом в Кишинев, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Приднестровья.
«У нас основная работа и экстренная помощь никуда не делись. Мы должны быть готовы ко всему, никто не простит нам, если мы будем заниматься ПЦР-исследованиями в то время, как кто-то умрет от инфаркта или погибнет в ДТП», - добавил главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи Евгений Калалб.
Министр здравоохранения предложила для забора анализов на дому у пациентов с температурой выделить обученных лаборантов из поликлинической службы. Это позволит снизить нагрузку на специалистов скорой медицинской помощи. В ближайшее время к этой работе приступят по два специалиста в Тирасполе и Бендерах.
При этом, медики призывают граждан относиться с пониманием к ожиданию своей очереди на проведение ПЦР-исследования. Учитывая поток обследуемых граждан, работу с документацией, наличие транспорта и логистику выездов, допустимый срок прибытия лаборанта по адресу составляет двое суток. minzdrav.gospmr.org