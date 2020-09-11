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ЦИК РМ назвал максимальное число кандидатов на пост президента

ЦИК РМ назвал максимальное число кандидатов на пост президента

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 кандидатов. Об этом в пятницу сообщили в Центральной избирательной комиссии, подводя итоги первого этапа избирательной кампании.

"Сегодня истек период регистрации инициативных групп для сбора подписей в поддержку кандидатов на пост президента Молдовы. Зарегистрировано 13 инициативных групп", - сообщили в ЦИК.

ЦИК РМ назвал максимальное число кандидатов на пост президента
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Теперь этим группам предстоит собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно, сообщает sputnik.md.

К слову, трое потенциальных кандидатов Андрей Нэстасе, Ренато Усатый и Андриан Канду уже подали необходимые документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики. Согласно закону, в течение 7 дней с даты подачи претендентами документов, ЦИК должен изучить их, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих претендентов.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

sputnik.md

  • Сегодня, 07:26
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