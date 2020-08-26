Согласно оперативной информации Министерства по социальной защите и труду, в августе этого года в доход бюджета Единого государственного фонда социального страхования (без учета гуманитарной помощи РФ) поступило 147 млн 400 тысяч 103 рублей ПМР.
Расходы фонда составили 165 млн 281 тысяч 043 рублей. Дефицит бюджета ЕГФСС, таким образом, составляет 17 млн 880 тысяч 940 рублей.
Наибольший дефицит в августе зарегистрирован в Слободзейском районе – 19,2 млн рублей. По-прежнему доходы бюджета ЕГФСС превышают расходы только в Тирасполе – 85 млн к 40 млн рублей.