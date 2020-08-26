Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ обновило список стран, по возвращении из которых в Молдову требуется соблюдение режима самоизоляции.
Документ охватывает 54 государства и будет действовать ближайшие две недели, передает aif.md
В список вошли: Франция, Испания, Румыния, Украина, США, Израиль, Индия, Хорватия, Албания, Армения, Казахстан, ряд стран Латинской Америки и Африки.
Лица, въезжающие на территорию Молдовы из этих стран, определенных как подверженных повышенному риску передачи COVID-19, должны будут заполнить эпидемиологические карточки и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
Лица, прибывшие из стран “зеленой зоны”, которых нет в данном списке, освобождаются от карантина. Список обновляется каждые 14 дней в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.