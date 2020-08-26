Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики утвердило порядок исчисления общего трудового стажа для назначения пособия по безработице.
Согласно документу, в общий трудовой стаж для назначения пособия по безработице включаются (засчитываются):
а) периоды работы на основании трудового договора в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности;
б) периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого являлось выполнение работ или оказание услуг;
в) периоды работы по авторским и лицензионным договорам;
г) периоды работы, выполняемой на основании членства в колхозах, крестьянского (фермерского) хозяйства или других кооперативах;
д) периоды индивидуальной трудовой деятельности лиц на основании предпринимательского патента;
е) период прохождения военной службы по контракту, службы в органах внутренних дел, государственной безопасности, таможенных и других органах, а также период обучения в военных организациях профессионального образования;
ж) периоды работы на основании избрания, назначения или утверждения на оплачиваемую должность;
з) период работы в организациях и учреждениях отправления культа;
и) периоды участия в оплачиваемых общественных работах, получения пособия по безработице, стипендии и субсидии из средств Единого государственного фонда социального страхования ПМР;
к) периоды иной деятельности, не указанной в подпунктах а) и з), в отношении которых в соответствии с законодательством ПМР возникают обязательства по уплате единого социального налога.
Общий трудовой стаж, необходимый для назначения пособия по безработице исчисляется календарно на основании записей в трудовой книжке и вкладышах в трудовую книжку. При исчислении общего трудового стажа принимаются во внимание только те записи в трудовой книжке, которые заверены в установленном порядке.
При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся недостоверные (неточные) сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на момент возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, а также иные документы, содержащие сведения о периодах работы.
Исчисление периодов работы, а также иных периодов, указанных выше, производится в календарном порядке из расчета полного года 12 месяцев. При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы.
Исчисление общего трудового стажа производится единовременно при назначении пособия по безработице на основании представленных документов и не подлежит перерасчету в течение всего периода безработицы. Исключение составляет общий трудовой стаж, подтверждаемый государственными и межведомственными архивами, перерасчёт стажа производиться со дня присвоения статуса безработного.