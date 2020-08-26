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Более 34 тысяч граждан РМ за рубежом, заранее зарегистрировались к выборам

Более 34 тысяч граждан РМ за рубежом, заранее зарегистрировались к выборам

На сегодня 34 723 гражданина Молдовы, находящихся за рубежом, предварительно зарегистрировались для участия в президентских выборах от 1 ноября.

Большинство из них - 6583 - из Италии, все заявки поданы онлайн, - передает ipn.md со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По количеству регистраций за Италией следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, откуда в режиме онлайн поступило 4675 регистраций. Из Российской Федерации подано 4663 регистраций, 2377 из которых были представлены в письменной форме. Это наибольшее количество письменных обращений, поступивших из-за границы.

Из Румынии подано 3599 заявок на предварительную регистрацию для участия в президентских выборах, а из Германии - 2980. Заявления также поступили из следующих стран: Франции - 2494; Соединенных Штатов Америки - 1968, 18 из которых - в письменной форме; Ирландии - 1764, одно из которых – в письменной форме; из Канады - 1182 заявки, из которых 388 подано в письменной форме, остальные – онлайн.

Избиратели могут зарегистрироваться заранее до 16 сентября - за 45 дней до даты выборов. Не позднее чем за 25 дней до дня выборов избиратель может отменить ранее оформленную регистрацию.

Избирателям предлагается заполнить онлайн-регистрационный формуляр в рубрике „Înregistrare prealabilă” („Предварительная регистрация”) на странице www.alegator.md или на официальном сайте ЦИК www.cec.md. Регистрацию также можно произвести на бумаге путём подачи заявления за собственной или коллективной подписью в Центральную избирательную комиссию или в дипломатические представительства, консульские учреждения Республики Молдова.

Предварительная регистрация не влечет исключения граждан из избирательного списка по месту жительства. Если в день выборов зарегистрированный ранее гражданин находится в стране, он сможет проголосовать в соответствии со своим местожительством. По данным ЦИК, предварительная регистрация позволяет ориентировочно установить количество избирателей, которые проголосуют за пределами страны в день выборов, и избирателей в населенных пунктах на левом берегу Днестра.

ipn.md
  • Сегодня, 16:02
  • DTV
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