Директор Государственной управляющей компании, осуществляющей оперативное управление рядом госпредприятий, проинформировал об итогах их финансово-хозяйственной деятельности за первые шесть месяцев 2020 года. Отчет заслушали Александр Мартынов и его заместитель – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Вступая в разговор, руководитель ГУК Виктор Добров подчеркнул, что задача экспертов была сконцентрирована на реализации антикризисных мероприятий и снижении финансовых потерь на производствах, спровоцированных экономическим спадом и антикоронавирусными ограничениями. Такая тактика позволила не скатиться в «минус» по денежному потоку и дать стартовую базу для восстановления в большинстве случаев, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Дальше Виктор Добров перешел к частностям и разложил по каждому хозяйствующему субъекты как ключевые цифры, так и будущие ориентиры.
ОАО «Тирнистром»
По представителю добывающей промышленности специалисты делали все для того, чтобы сохранить объем продаж ПГС и сократить затраты там, где это уместно. Преследуемая цель – иметь на счетах средства в зимний период, то есть в ту пору, когда организация не занимается основной деятельностью, концентрируясь на плановых ремонтах техники и ее пополнении. К примеру, уже поставлены комплектующие и составные части шагающего экскаватора. Сборку машины хотят закончить до наступления холодов, а необходима она для рекультивации старого участка Суклейского карьера и разработки нового.
«Суклейский карьер крайне важен для внутреннего рынка, поскольку в силу удобной логистики он обеспечивает потребности местных строительных организаций. В текущем году внутренний рынок существенно поддержал предприятие и составил больше половины его выручки», – подчеркнул глава Госуправляющей компании.
Кроме того, с учетом запросов покупателей «Тирнистром» рассчитывает доукомплектовать свою техническую линейку дробилками для измельчения гравия. Применение материала в таком виде делает бетон качественнее.
Проект по дробильному оборудованию хотят завершить до весны 2021-го.
ЗАО «Одема»
Пандемия COVID-19 вынудила мобилизовать отечественные мощности по изготовлению медицинских изделий. Государство привлекло к этому делу и швейную фабрику, которая шила костюмы и маски для медперсонала.
Если смотреть на цельную картину по легкой промышленности, то для «Одемы» первое полугодие сложилось очень неплохо. Убытка не допустили, даже вышли в небольшой «плюс».
Предприятие привлекательно для инвесторов из-за рубежа. Контакты с иностранными предпринимателями ведутся.
ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов»
По сравнению с предыдущими двумя предприятиями на этом ситуация первого полугодия 2020-го сложилась не так благополучно. Одним из направлений деятельности комбината является предоставление услуг элеватора. Из-за низкого урожая сельхозкультур потребность в хранении зерна резко снизилась, причем вплоть до следующего года, констатировал Виктор Добров.
Переработка зерновых – сейчас это ключевое направление деятельности БКХП. Однако и здесь все не так просто: несмотря на запрет вывоза зерновых, внутри республики сырья достаточно мало. «Не только сельхозники пострадали в текущей ситуации, но и переработчики сельхозпродукции. Оставшись без сырьевой базы до следующего урожая, они вынуждены работать в непростых условиях, пытаться сохранить себя хотя бы в зоне операционного нуля», – отметил руководитель ГУК.
Рекомендация Госуправляющей компании – фокусировка внимания на переработке зерновых и масленичных культур. Для этого необходимо закупить мини-крупоцех и фасовочную линию. К слову, БКХП может производить муку, крупы, нерафинированное масло, комбикорм.
«Направление в последнее время набирает определенную динамику внутри региона. Этому способствуют введение экспортных таможенных пошлин на вывоз зерновых культур. На наш взгляд, эта тенденция правильная, поскольку необходимо перерабатывать и оставлять на территории Приднестровья добавочную стоимость. Это обеспечит, как минимум, новые рабочие места, заработную плату и налоговые отчисления в бюджет», – подчеркнул Виктор Добров.
ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»
Непростые времена испытывает и это предприятие. По итогам полугодия объем продаж упал на 26%. Комбинат осуществлял заказ на поставку продукции в дошкольные и школьные учреждения (в рамках выигранных тендеров). Карантинные мероприятия повлияли на уровень сбыта. Хоть с осени школы и детские сады открылись, по санитарным регламентам буфеты в них не работают. Премьер поручил рассмотреть вариант обеспечения выпечкой учащихся.
«Это бы очень сильно поддержало и Рыбницкий, и Бендерский хлебокомбинат, кто традиционно участвовал в тендерах, и в их пакетах заказов это направление составляло существенную долю», – сказал Виктор Добров.
На предприятии намерены выпускать торты, пирожные, круассаны, замороженные полуфабрикаты и другие виды новой продукции. Для этого начали закупать оборудование.
Параллельно комбинат открывает свои фирменные магазины, где реализуют, кроме собственной продукции, товары местного производства, дополняя тем самым ассортиментный ряд.
ЗАО «Каменский консервный завод»
ККЗ – удачный пример передачи акций инвестору. По итогам 2019 года вкладчик выплатил 2,4 млн рублей дивидендов. «Акционеры настроены достаточно серьезно. В этом году идет пополнение «оборотки», они ее используют и для погашения кредиторской задолженности. Плюс увеличили в этом году намеченную нами производственную программу почти в два раза», – рассказал руководитель Госуправляющей компании. По планам объемы производства завода должны вырасти по сравнению с 2019 годом. Сейчас на ККЗ занимается вопросами ремонта технологического оборудования.
ОАО «Бендерский речной порт»
Их деятельность продолжает плавно развиваться в намеченном русле – с этих слов Виктор Добров начал доклад, посвященный данному предприятию. В частности, бендерские речники реализуют коммунальщикам извлекаемую из нашей главной водной артерии песчано-илистую смесь – она используется для подсыпки и хороша тем, что имеет низкий коэффициент усадки в отличие от карьерного песка. Также получено разрешение на санацию Днестра на участке между Бендерами и Чобручами. Дно реки уже чистят и углубляют. Это значит, что речной порт гарантированно получит доход во втором полугодии. Помимо прочего, бендерская организация намерена участвовать в тендере на санацию мест сброса воды в районе Дубоссарской ГЭС.
Важный позитивный сигнал – с 2018 года по настоящий момент долги по зарплате перед персоналом свыше 90 дней упали почти вдвое (с 700 тыс. руб. до 365 тыс. руб.). Поэтапно вводятся в строй и плавсредства. В доке уже восстановлены две баржи и четыре толкателя.
В инвестиционных планах на более отдаленную перспективу – проект по производству строительной смеси на основе речного песка. «Этот песок достаточно хорош по своим свойствам для изготовления тротуарной плитки и, самое главное, сухой строительной смеси. Рынок для этого продукта внутри Приднестровья присутствует, поскольку до сих пор сохраняется большая доля импорта строительных смесей», – уточнил Виктор Добров.
Еще одно востребованное направление – чистка Днестра в точках, где находятся оросительные насосные станции. «Для их нормальной работы и хорошего забора воды из Днестра место, где она находится, должно быть расчищено, ведь оно за несколько лет заиливается», – обозначил руководитель ГУК.
Главное – сохранены трудовые коллективы предприятий
Также в ходе онлайн-совещания была представлена информация по ОАО «Автостанции Приднестровья», ОАО «НПП Электрические аппараты», ОАО «Бюро по управлению активами», ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», ЗАО «Швейная фирма «Вестра».
Подводя черту под двухчасовым совещанием, Александр Мартынов поблагодарил коллектив ГУК за проделанную работу.
«Отчет показывает, что ситуация находится под контролем. Самое главное, что удалось сохранить работу предприятий, трудовые коллективы, не допустить задержек с выплатой заработных плат. Это ключевые моменты. Предприятия работают, они обеспечивают рабочими местами граждан Приднестровья, осуществляют отчисления в бюджет. В условиях кризиса это очень важно», – заключил Премьер. gov-pmr.org