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В Израиле ввели всеобщий карантин

В Израиле ввели всеобщий карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели.

Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина, передает ria.ru

"Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии (на карантин) на ближайшие три недели, с возможностью продления, но на данный момент — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. — Прим. ред.)", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.

В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября — с таким предложением выступила в четверг правительственная комиссия по коронавирусу.

Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.

В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.
ria.ru
  • Сегодня, 05:23
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