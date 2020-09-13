Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три недели.
Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина, передает ria.ru
"Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии (на карантин) на ближайшие три недели, с возможностью продления, но на данный момент — до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 10 октября. — Прим. ред.)", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.
В четверг правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября — с таким предложением выступила в четверг правительственная комиссия по коронавирусу.
Предложения включают ограничения передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-служба.
В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой. ria.ru