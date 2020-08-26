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ЦИК Молдовы зарегистрировал первых кандидатов на выборах президента

ЦИК Молдовы зарегистрировал первых кандидатов на выборах президента

Центральная избирательная комиссия РМ 13 сентября зарегистрировала первых двух кандидатов на президентских выборах, намеченных на 1 ноября. Речь идет о лидере «Нашей партии» Ренато Усатом и председателе партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрее Нэстасе.

Первыми зарегистрированными кандидатами на выборах президента Молдовы стали Ренато Усатый и Андрей Нэстасе, сообщает newsmaker.md.

«Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, утвердила представителей с правом совещательного голоса в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующих конкурентов на выборах», — отметили в Центризбиркоме.

В ЦИК также уточнили, что избирательная кампания начнется 2 октября.
newsmaker.md
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