Центральная избирательная комиссия РМ 13 сентября зарегистрировала первых двух кандидатов на президентских выборах, намеченных на 1 ноября. Речь идет о лидере «Нашей партии» Ренато Усатом и председателе партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрее Нэстасе.
Первыми зарегистрированными кандидатами на выборах президента Молдовы стали Ренато Усатый и Андрей Нэстасе, сообщает newsmaker.md.
«Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, утвердила представителей с правом совещательного голоса в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующих конкурентов на выборах», — отметили в Центризбиркоме.
В ЦИК также уточнили, что избирательная кампания начнется 2 октября. newsmaker.md