Молодёжный центр Городского ученического совета Тирасполя провел информационную акцию в Екатерининском парке у епархиального озера.
Жителям и гостям города активисты ученического совета рассказали о правилах кормления и рационе питания лебедей. Также ребята раздали брошюры с подробной информацией о том, чем можно и нельзя кормить птиц, как ведут себя лебеди и как с ними нужно обращаться. В её разработке помог орнитолог из Приднестровского госуниверситета.
Белые лебеди уже несколько лет живут на озере у Тираспольско-Дубоссарской епархии. После строительства Екатерининского парка к озеру сделали тротуарные дорожки, облагородили береговую линию и почистили само озеро от зарослей камыша. Теперь лебеди стали свободно выходить к людям, которые с удовольствием их подкармливают. Хотя специалисты призывают этого не делать, сообщает novostipmr.com.
Рацион лебедей состоит из растительной и животной пищи – это корни и зеленые части водных растений, водоросли, насекомые, мелкие рачки и рыбы, а не батон.
«Нельзя кормить лебедей хлебобулочными изделиями. Так как они всегда запивают еду водой, то хлеб может разбухнуть в желудке птицы и вызвать заболевания желудочного-кишечного тракта. Лебедям и так хватает еды в озере, даже зимой. Когда человек начинает их кормить, они привыкают, доверяют и кушают всё, что им дадут люди. Птицы потом ленятся добывать еду в естественных условиях. Кормить их просто нет необходимости», - рассказала в интервью нашему корреспонденту руководитель Городского молодежного центра и Городского ученического совета Марина Ковалева.
Если человек всё же хочет подкормить лебедей, не навредив им, можно дать, к примеру, веточку ивы.
Сейчас в разработке находятся информационные таблички с правилами, как кормить лебедей, которые установят у озера в Екатерининском парке.
Напомним: Екатерининский парк в Тирасполе, созданный по инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского, открыли 1 сентября. Одной из его локаций является епархиальное озеро, где живут лебеди и утки.