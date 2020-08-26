На заседании Оперативного штаба говорили о значимости института контролируемой самоизоляции граждан, которые являются потенциальными носителями вируса. В условиях домашнего карантина находятся в основном граждане, прибывшие из-за рубежа и отказавшиеся от прохождения процедуры ПЦР-тестирования либо ожидающие получения результатов исследования биоматериала. Всего на сегодняшний день строгая самоизоляция предписана 1452 приднестровцам. Правоохранительными органами проводятся проверки соблюдения карантинных требований. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Для повышения эффективности контрольных мероприятий предлагается задействовать современные технологии. Для начала – запустить механизм отслеживания передвижений граждан этой категории с помощью установленной в мобильный телефон программы и параллельного контроля посредством многократных звонков в разное время на стационарный телефонный аппарат. Эта система позволит уменьшить нагрузку на сотрудников органов внутренних дел, которые в существующих условиях осуществляют адресный обход изолированных граждан. Вопрос прорабатывается, сообщается на сайте Президента.
Принимаются меры административного характера в отношении граждан, нарушающих масочный режим в местах массового скопления людей. К ответственности за четыре дня привлечено 83 человека.
Не должен ослабевать надзор и в отношении объектов сферы торговли и услуг, предприятий, образовательных учреждений, нацелил Президент. Особое внимание он призвал уделить соблюдению масочного режима преподавателями. Вадим Красносельский подчеркнул, что наличие маски – это в первую очередь защита самого учителя (многие из которых находятся в группе риска). Как и врач, каждый педагог – важное звено в общественной цепочке. На время выбывший из строя учитель нарушит и без того сложно выстраиваемый в условиях пандемии образовательный процесс. Случаи заболевания коронавирусом в двух классах (группах) влекут за собой закрытие всего учреждения на двухнедельный карантин, напомнил Президент. За последние дни закрыто четыре класса в трех столичных школах и один – в рыбницкой. Кроме того, приостановлен прием детей в пяти группах детских садов Тирасполя, Бендер и села Карагаш.
Сотрудники милиции будут постоянно мониторить ситуацию с соблюдением в школах, техникумах, училищах и вузах масочного режима.
Говорили на совещании о коронавирусных постах, установленных на приднестровской границе для минимизации импорта вируса. На данный момент их 11. Учитывая, что пандемия пока не отступает, а сезон холодов приближается, обсуждался вопрос о том, что временные пункты пропуска необходимо благоустроить – обеспечить теплом и электричеством.
Спрашивал Президент о подвижках в приобретении компьютерного томографа для бендерской больницы. Сейчас изучаются коммерческие предложения. Глава государства напомнил, что приобретение дорогостоящего медоборудования должно проводиться исключительно при условии проведения тендера. Речь зашла и о целесообразности покупки иных видов современной медицинской техники и инструментов в частности лапароскопических стоек для отделения онкологии РКБ и бендерской больницы. Их наличие позволит минимизировать количество полостных хирургических операций, что сократит время послеоперационного пребывания пациентов в медучреждениях. Обсуждается также вопрос о приобретении оборудования для гистологической лаборатории (сейчас биоматериал направляют для исследования в Кишинев). Вадим Красносельский, подчеркнув значимость обновления медтехники, обратил внимание и на такой аспект, как подготовка кадров. «Любое оборудование – это, по сути, металл и пластик. И только в умелых руках профессионалов оно становится эффективным инструментом», – отметил Президент. Он поручил уже сегодня заняться подготовкой специалистов для работы на предполагаемом к покупке оборудовании. Сохраняет актуальность вопрос создания COVID-лаборатории в Рыбнице. Ее наличие позволит заметно сократить время исследования поступающего биоматериала. На сегодняшний день результатов проведения ПЦР-анализа приходится ждать несколько дней. В дубоссарском госпитале на этой почве произошел инцидент: граждане, готовящиеся к выписке, выразили недовольство продолжительностью ожидания и вынужденным в этой связи продлением срока нахождения в стационаре. Президент поручил разобраться в ситуации, отметив при этом, что вся система здравоохранения должна работать над тем, чтобы время пребывания пациентов в медучреждениях было сведено к минимуму. Именно эту цель преследует руководство страны, настаивая на ранней выявляемости болезни и оперативном лечении, напомнил Вадим Красносельский. president.gospmr.org