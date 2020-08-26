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За последние 4 года число молодых людей в Молдове сократилось на 27,4%

За последние 4 года число молодых людей в Молдове сократилось на 27,4%

Если на президентских выборах в РМ 2016 г. молодых людей насчитывалось 524 тыс. человек, или 23,6% от всего голосующего населения, то в 2020 г. их количество снизилось до 381 тыс. и составляет всего 18,4% от общего числа избирателей.

Это отражено в исследовании эксперта по государственным финансам, экономике и банковскому делу Вячеслава Ионицэ, пишет point.md ссылаясь на agora.md

По словам Ионицэ, за 10 лет население Республики Молдова уменьшилось на 317 тысяч человек. На парламентских выборах 2010 года в Молдове было 2 958 000 человек, а сейчас их количество уменьшилось до 2 640 000. Это сокращение связано с естественной убылью населения на 25 тысяч человек и миграцией 292 тысяч человек.

За последние 4 года число молодых людей в Молдове сократилось на 27,4%

Со времени последних президентских выборов в 2016 году население Молдовы (правый берег) уменьшилось на 184 000 человек. Однако самые большие изменения произошли в возрастной структуре населения. Из 184 000 человек более 78%, или 143 000, составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Единственная возрастная группа, в которой зарегистрированы положительные изменения, - это люди старше 60 лет, число которых за четыре года увеличилось на 9,8%. В 2016 году их количество составило 524 000, или 23,6% голосующих. В настоящее время их количество увеличилось до 575 000 человек, и они составляют 27,8% от общего числа избирателей.

За последние 4 года число молодых людей в Молдове сократилось на 27,4%

point.md
  • Вчера, 18:28
  • DTV
  • Просмотров: 50
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