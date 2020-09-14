Dnestr.TV

 
0

У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию

У иностранцев предложили брать отпечатки пальцев до приезда в Россию

МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ.

"В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ", - отмечается в документе, передает ria.ru

Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

"Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы ФСБ России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", - поясняется в документе.

ria.ru
  • Вчера, 18:36
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Спорт объединяет

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Спорт объединяет
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна