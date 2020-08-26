Лагерь «Лира» — не только место отдыха советских пионеров, но и памятник истории 19 века. Долгое время объект был заброшен, недавно его вернули в собственность государства. Накануне там побывала выездная комиссия с участием депутатов Верховного и городского Советов, представителей госадминистрации и городского Центра эпидемиологии.
На территории бывшего лагеря расположена дача зубного врача Флеммера. Здесь 4 мая 1919 года прошла партийная конференция коммунистов. Она и приняла решение о Бендерском вооруженном восстании. В советские времена в этих зданиях располагался детский оздоровительный лагерь «Лира». Появились новые спальные корпуса, столовая, два бассейна. Уже много лет объект заброшен, здания пришли в плачевное состояние. Лагерь «Лира» находился в руках частной компании. Но сегодня дача Флеммера вернулась в муниципальную собственность. Во многом благодаря стараниям народных избранников, передает Бендерское телевидение.
«Городской Совет в интересах защиты муниципальной собственности подал исковое заявление совместно с Республиканской прокуратурой. Судебная тяжба длилась больше четырех лет. Мы выиграли суд, мы вернули городу наш лагерь «Лира». И сегодня стоит вопрос о его дальнейшей судьбе», – сказал председатель городского Совета народных депутатов г. Бендеры Юрий Кара.
Сегодня дача Флеммера — в реестре объектов культурного наследия Приднестровья. А потому выездное заседание почти сразу превратилось в увлекательную экскурсию.
Стройная липовая аллея не утратила своего былого величия, а со старой смотровой башни открывается удивительный вид на город. Старожилы говорят, что если стать недалеко от нее, можно даже услышать морской бриз. Видимо, не зря здесь когда-то соорудили колодец с целебными водами.
«А вот здесь нам понадобится помощь санэпидстанции. Мы будем просить провести анализ этой воды, когда-то ею кожные заболевания лечили. По информации жителей, в те далекие советские времена обозначалось, что эта вода по сути такая же, как на целебных источниках в Карловых Варах», – подчеркнул депутат Верховного Совета ПМР Олег Петрик.
Бендерская «Роза ветров» и колодец – не все достопримечательности. Раньше к даче примыкали элитные виноградники. И три подземных погреба могут хранить не только тайны старых виноделов. Разобраться в этом предстоит историкам. Эпидемиологам – проконтролировать соблюдение санитарных норм. Совсем близко – городское кладбище. Захоронения уже приближались к жилому массиву и самому лагерю. Здесь решением горсовета вопрос урегулирован.
«Было принято решение городским советом, проделана большая работа совместно с Государственной администрацией именно о нахождении нового места по благоустройству городского кладбища. И здесь работы уже по захоронению прекратились. Мы решили вопрос о недопущении нарушения санитарного режима непосредственно для тех людей, которые живут в близлежащих домах и непосредственно для дальнейшей возможной эксплуатации пионерского лагеря», – сказал председатель городского Совета народных депутатов г. Бендеры Юрий Кара.
Судьба «Лиры» беспокоит и жителей Борисовки. Вернется ли сюда детский лагерь или это будет совершенно новый проект, предстоит решить городским властям. Но ясно одно – объект нужно восстанавливать.
«Мы увидели, что инфраструктура лагеря относится в целом в удовлетворительном состоянии, и практически все объекты могут быть восстановлены для дальнейшей эксплуатации для блага жителей. Впоследствии мы планируем собрать повторно комиссию на площадке горсовета и объявить общегородской конкурс для определения развития этого объекта, плана для восстановления. Для этого мы хотим узнать мнение жителей, будем во взаимодействии с Государственной администрацией инициировать включение и реализацию этого плана восстановительных работ во все возможные республиканские и городские программы, и капитальных вложений и иные», – подытожил депутат Верховного Совета ПМР Олег Петрик.
Восстановление лагеря – это дело будущего. А пока до холодов планируют расчистить территорию, которая заросла травой и сухостоем.