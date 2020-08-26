Статья 8 Закона «О подоходном налоге с физических лиц» дополнена новым пунктом. В нем отмечается, что в облагаемый налогом доход не включаются суммы государственных субсидий на оплату кредита и процентов на приобретение жилья, которые были предоставлены за счет бюджета по госпрограмме поддержки молодых семей. Соответствующий законопроект сегодня в окончательном чтении приняли депутаты Верховного Совета ПМР.
«Принят ряд законодательных актов, которые будут предусматривать выделение субсидий государства на приобретение жилья. Люди будут получать часть средств в виде субсидий, а часть средств – в виде кредитов. И сумму, которую государство будет выделять в качестве субсидий на приобретение жилья, предлагается освободить от налогообложения. Логично, что, если деньги выделили на покупку жилья, неправильно забирать их в виде налогов», – пояснил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета Олег Василатий.
Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» Верховный Совет ПМР принял в феврале 2020 года. Его основная цель – обеспечение жильём молодых специалистов, которых не хватает в Приднестровье. Участвуют в программе пока врачи, педагоги, участковые инспекторы, аккредитованные сотрудники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции и офицерский состав Министерства обороны ПМР. Претендовать на получение субсидии могут молодые семьи (первые пять лет после заключения брака), при условии, что один из супругов не достиг 35-летнего возраста, и неполные семьи, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Размер субсидии зависит от количества детей. Семьи без детей смогут претендовать на дотацию в 10 тысяч долларов. Наличие одного ребёнка даёт право на поддержку в размере 12 тысяч. Семья с двумя детьми и более сможет получить на приобретение жилья 14 тысяч долларов.
Государственная субсидия выдается на 10 лет. Именно на этот доход подоходный налог и не будет начисляться, согласно принятым сегодня изменениям закона о подоходном налоге.
«Наша задача – выучить молодых специалистов, обеспечить их работой и жильем, чтобы они оставались в Приднестровье жить, работать и растить детей. Молодежная политика государства включает различные инструменты. В том числе, обеспечение молодых семей доступным жильем по программам ипотечного кредитования, субсидирования из республиканского бюджета и освобождение субсидий на жилье от налогообложения. Молодежь – это будущее государства. Мы это понимаем и в следующем году обязательно запустим реализацию закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», финансирование которого было приостановлено из-за экономических последствий пандемии», – отметил Председатель Верховного Совета Александр Коршунов. vspmr.org