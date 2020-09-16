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С карты Молдовы исчезло очередное крупное озеро

С карты Молдовы исчезло очередное крупное озеро

Нынешний 2020 год выдался одним из самых засушливых в истории Молдовы. Жители некоторых районов не видели осадков на протяжении уже нескольких месяцев. Один из них – Чадыр-Лунга в Гагаузии. Высокие температуры воздуха, установившиеся ещё весной привели к абсолютному высыханию речки и крупного озера. Сейчас территория представляет собой пейзаж из потрескавшейся земли и сухих камышей, сообщает tv8.md.

С карты Молдовы исчезло очередное крупное озеро

Специалисты заявили, что для преодоления кризиса, связанного с небывалой засухой в Молдове необходимы беспрерывные дожди как минимум на протяжении 9-10 дней. «Учитывая дефицит воды в почве и исходя из средних статистических показателей – требуется более 250 литров осадков на квадратный метр. Для умеренного дождя это около 9-10 суток», – заявил румынский эксперт в области метеорологии David Orosan.

С карты Молдовы исчезло очередное крупное озеро

Метеорадары: менее миллиметра осадков выпало в Молдове за период август-сентябрь

Похожая ситуация с обмелением рек и небольших водохранилищ наблюдается сейчас на 90% территории страны. Ещё в начале августа Государственная гидрометеорологическая служба объявила «оранжевый» и «желтый» уровни опасности. С тех пор они неоднократно продлевались, последний раз до 21 сентября. В ведомстве призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы страны.

Ruslan Skokliev, tv8.md
  • Сегодня, 18:53
  • DTV
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