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Украинцы смогут ехать в Гренаду без виз

Украинцы смогут ехать в Гренаду без виз

В Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет.

Граждане Украины смогут посещать Гренаду без получения виз. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме утверждено в среду, 16 сентября, на заседании Кабинета министров, сообщило информагентство РБК-Украина.

Соглашение о безвизовом режиме было подписано в Киеве 16 июля этого года.

Граждане Гренады в 2019 году оформили девять виз для въезда в Украину. С 1 января по 14 августа этого года они не оформляли визы для въезда в нашу страну.

В Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет за счет увеличения количества путешествующих иностранцев и восстановления туристической сферы.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:58
  • DTV
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