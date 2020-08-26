Национальное бюро статистики РМ сообщает, что в первом полугодии 2020 года размер прожиточного минимума составил в среднем 2082,7 лея в месяц на человека, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2019 года на 2,7%.
В зависимости от среды проживания наблюдаются существенные различия, передает noi.md
Самая высокий размер прожиточного минимума – у населения крупных городов (мун. Кишинев и Бельцы) – 2235,6 лея или на 9,4% больше по сравнению с другими городами, где прожиточный минимум составляет 2043,4 лея, и на 10,1% больше по сравнению с сельской местностью (2030,7 лея).
По категориям населения максимальная величина прожиточного минимума принадлежит населению трудоспособного возраста – 2235,4 лея, особенно мужчинам – 2412,7 лея, по сравнению с 2039,6 лея у женщин.
Прожиточный минимум для детей составляет в среднем 1994,5 лея в месяц с дифференциацией этого показателя в зависимости от возраста ребенка – от 776,2 лея для ребенка в возрасте до 1 года до 2261,5 лея для ребенка в возрасте 7-17 лет. В зависимости от места проживания прожиточный минимум для детей в крупных городах на 8,6% выше, чем для детей в сельской местности, а для детей до 1 года эта разница составляет 18,1%.
Среднемесячная заработная плата по экономике в первом полугодии 2020 г. составила 7737,9 лея.
Максимальное покрытие прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста достигнуто работниками сферы информации и связи – в 8,1 раза, а минимальное – работниками сельского, лесного и рыбного хозяйства, заработная плата которых покрывает прожиточный минимум в 2,2 раза.
Для пенсионеров прожиточный минимум составил 1765,9 лея и составляет 84,8% от среднего значения прожиточного минимума для всего населения. Средний размер ежемесячной пенсии, установленной 1 июля 2020 г., составил 2013,7 лея, что позволяет покрыть прожиточный минимум для данной категории населения на уровне 114,0%. Если рассматривать средний размер пенсии по возрасту, соответствующий коэффициент составляет 110,6%.