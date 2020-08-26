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Приднестровский омбудсмен помог восстановить выплату пенсии россиянке, проживающей в ПМР

Приднестровский омбудсмен помог восстановить выплату пенсии россиянке, проживающей в ПМР

В адрес Уполномоченного по правам человека ПМР Вячеслава Косинского обратился гражданин Приднестровья с просьбой возобновить выплату российской пенсии его матери. Пенсионерка является гражданкой России. Долгое время она проживала в Мурманске.

Несколько лет назад женщина приехала в Приднестровье к сыну погостить. За это время пенсионерка получила серьезную травму, из-за которой теперь прикована к постели и нуждается в постоянном уходе. Так как в Мурманске у женщины нет родственников, она была вынуждена остаться в ПМР у сына, который сейчас ведет за ней надлежащий уход.

В 2018 году Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Мурманске пенсионерке прекратили выплачивать пенсию, ссылаясь на Соглашение между правительствами РФ и РМ в области пенсионного обеспечения от 10.02.1995 года. В документе говорится, что в связи с переселением пенсионера на территорию другого государства выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если такие же основания для назначения пенсии предусмотрены законодательством государства по новому месту жительства.

Изучая материалы по данному обращению, Вячеслав Косинский пришел к выводу, что Управление Пенсионного фонда РФ не предусмотрело, что у пенсионерки есть только российское гражданство. В Приднестровье она проживает по временной регистрации и оформить пенсию не может, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Уполномоченного по правам человека ПМР.

Приднестровский омбудсмен направил письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в Мурманской области с просьбой оказать содействие в восстановлении выплаты пенсии данной гражданке.

В результате проведённой работы пенсионерке возобновили выплату, включая период с 1 декабря 2018 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:11
  • DTV
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