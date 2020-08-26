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Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии разыграют путевки в групповой раунд ЛЧ.

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Именно оставшиеся команды в двухматчевом противостоянии 22/23 и 29/30 сентября определят последних шесть участников группового турнира ЛЧ.

Нам интересны две пары - киевское Динамо сыграет против бельгийского Гента, в котором выступают три украинца. Первый матч украинская команда проведет на выезде.

Венгерский Ференцварош Сергея Реброва и еще двух игроков сборной Украины Харатина и Зубкова после того, как выбил Селтик и Динамо Загреб, за выход в групповой этап будет играть с норвежским Мольде. Первая игра пройдет в Норвегии.

Оба этих поединка пройдут 23 и 29 августа.

Все пары:

Славия (Чехия) – Мидтьюлланд (Дания)

Маккаби Т-А (Израиль) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)

Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)

Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция)

Гент (Бельгия) – Динамо Киев (Украина)
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:14
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