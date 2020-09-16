Сегодня, 17 сентября, в Тирасполе прекращает работу диспетчерско-кассовый пункт «Пригородная». Речь об автостанции, расположенной возле парка «Победа», по улице Синёва, 2.
Все маршруты и расписание остаются прежними, меняется только место отправления автобусов. Так, маршрутки «Тирасполь - Первомайск» и «Тирасполь - Днестровск» теперь будут отправляться с центральной автостанции, расположенной на ж/д вокзале.
Все остальные (которые едут в Карманово, Шипку, Колосово и село Глиное Григориопольского района) будут отходить от автостанции возле Зелёного рынка.
«Автобус "Бендеры - Первомайск", который заходил сюда как на транзитную автостанцию, сейчас будет делать это через автостанцию на ж/д вокзале. Маршрутки "Тирасполь - Днестровск" будут ехать по улице Ленина, а потом – Карла Либкнехта, маршрутка "Тирасполь - Первомайск" будет проезжать через пригородную автостанцию, но не останавливаясь здесь (а потом, как обычно, по улицам Чапаева, Одесской, Каховской и Краснодонской)», – рассказала начальник диспетчерско-кассового пункта «Пригородная» тираспольского и слободзейского направления Елена Кристева.
Таким образом, сами маршруты не меняются. На автобусы, едущие в слободзейском направлении, по-прежнему можно будет сесть (купив предварительно билет) у диспетчерско-кассового пункта «Лечгородок», сообщает novostipmr.com.
Автостанция у парка «Победа» работала с 1979 года. Последние несколько лет здесь сильно упал пассажиропоток, водители жаловались на то, что уезжают полупустыми, а люди – что сложно добираться. Станция становилась всё более нерентабельной, а пандемия ускорила этот процесс. novostipmr.com