Среди вопросов, которые обсудили члены Оперативного штаба при Президенте по профилактике и недопущению распространения вируса, – продолжительность ожидания результатов ПЦР-исследования биоматериала граждан, подозреваемых в инфицировании COVID-19. Учитывая объем поступающих в работу анализов, ответ из лабораторий приходит иногда через 4-5 дней. Ускорить процесс позволит открытие лаборатории в Рыбнице. Пока же функционирует только столичная, Президент поручил перевести ее на круглосуточный режим работы.
Растет нагрузка и на службу скорой медицинской помощи. Если говорить о вызовах к пациентам с симптоматикой, схожей с коронавирусной, то, к примеру, в Тирасполе за 10 дней нынешнего сентября врачи выезжали на дом в четыре раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает президентская пресс-служба.
Не теряют актуальности вопросы, связанные с безопасной организацией учебного процесса в условиях пандемии. Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что во многих учебных заведениях преподаватели продолжают находиться в помещениях образовательных учреждений по завершении учебного процесса (уроков, пар, лекций), ссылаясь на необходимость готовить новый материал или осуществлять общественную работу. Президент поручил на уровне нормативно-правового акта запретить нахождение учителей в школах, не связанное с проведением уроков. Максимум, который отведен педагогам для закрытия текущих вопросов, – час после завершения последнего в расписании рабочего дня конкретного учителя урока.
Еще одна тема дискуссии в рамках заседания Оперштаба – ситуация, в которой оказались организации, работающие в туристической сфере. Речь идет о фирмах, организующих отдых приднестровцев за рубежом. От них поступило коллективное обращение в адрес Главы государства, в котором указано на сложность финансово-экономического положения, граничащего с банкротством. Предприниматели обратили внимание Президента на тот факт, что граждане, которых ограничили в возможности приобретения путевок у приднестровских туроператоров, покупают их в сопредельных государствах. Вадим Красносельский предложил следующее решение. Приднестровцы смогут свободно пользоваться услугами местных турфирм и при желании выезжать на отдых за рубеж, но при этом должен быть обеспечен механизм страхования на случай заболевания коронавирусом. То есть, если по возвращении из-за границы гражданин, сдавший за свой счет ПЦР-тест, окажется инфицирован, он (либо турфирма или страховая компания) должен будет оплатить полную стоимость пребывания и лечения в коронавирусном госпитале. Такой принцип Вадим Красносельский считает справедливым. По его словам, государство, а значит, каждый законопослушный и ответственный гражданин ПМР не должны покрывать расходы на лечение тех, кто пренебрег безопасностью. Механизм будет детально проработан в ближайшее время. Минздраву поручено просчитать стоимость одних суток нахождения пациента в COVID-госпитале (с учетом всех затрат на содержание и лечение).
Важный вопрос – внедрение системы контроля за соблюдением гражданами требований строгой самоизоляции. Руководитель Оперштаба Руслан Мова сообщил Президенту о наработках, связанных с установкой в мобильные телефоны специальной программы. Обсуждаются различные варианты, к примеру выдача на границе въезжающим в страну гражданам специальной памятки и предписания в течение суток установить соответствующий программный продукт. Алгоритм прорабатывается.
Еще одна тема, имеющая непосредственное отношение к вопросу пересечения приднестровской госграницы, – передвижение учащихся. Граждане соседнего государства обучаются в 17 образовательных учреждениях ПМР (1052 человека). Кроме того, есть приднестровцы, которые поступили в вузы Молдовы. Въезд и выезд из ПМР происходит по предъявлению студенческого либо ученического билета. Профильным ведомствам поручено уделить повышенное внимание подлинности и сроку действия данных документов.
Речь на совещании шла и о гражданах, зарегистрированных (прописанных) в населенных пунктах, временно находящихся под юрисдикцией Республики Молдова. Решением Оперштаба с 3 июня им предоставлена возможность свободного (без предварительного согласования) пересечения приднестровской границы. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда некоторые лица используют это смягчение карантинных ограничений как некую лазейку: они регистрируются в соответствующих населенных пунктах, чтобы иметь возможность беспрепятственного передвижения на системной основе. В этой связи сегодня принято решение распространить действие разрешительной нормы только на лиц, регистрация которых в обозначенных административных единицах оформлена до 3 июня текущего года. Остальные обязаны запрашивать разрешение на въезд/выезд в территориальных кризисных центрах, действующих при Оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения вируса. president.gospmr.org